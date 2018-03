Offenbach: Sohn (5) und Mutter (46) sterben an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Zwei Tote in Wohnhaus gefunden: Am Donnerstag (1. März 2018) mussten Polizei, Feuerwehr- und Rettungskräfte in Offenbach (Hessen) ausrücken. In der Johannes-Morhart-Straße war CO2 ausgetreten.



Nachbarn bemerken Benzin-Geruch

Gegen 17.25 Uhr konnten die in Schutzausrüstung gekleideten Feuerwehrkräfte die Wohnung betreten. Sie fanden eine bereits tote 46-jährige Frau. Zudem wurde ein fünfjähriger Junge gefunden, der noch lebte. Sofort wurden Reanimierungsmaßnahmen eingeleitet. Diese kamen jedoch zu spät und das Kind verstarb kurze Zeit später ebenfalls. Laut Polizei wurde in der Wohnung ein Stromaggregat betrieben, was als mögliche Quelle für das CO2 gilt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.