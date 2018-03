Österreich: Reisebus verunglückt auf Pass - wie viele Verletzte gibt es?

Schwerer Busunfall: In Österreich ist ein voll besetzter Reisebus verunglückt. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden am Pass Gschütt im Bezirk Gmunden 25 bis 30 Menschen verletzt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwoch (28. März 2018) berichtete.



Die örtliche Polizei machte auf Nachfragen zunächst noch keine Angaben zum genauen Ausmaß des Unfalls. Der Alpenpass, an dem der Unfall passierte, liegt an der Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich. Wo das Fahrzeug gestartet war, war noch unklar.