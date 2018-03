Oberfranken: Herdplatte löst Brand in Mehrfamilienhaus aus - 7 Verletzte

Oberfränkisches Mehrfamilienhaus in Flammen: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Hof sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen (

28. März 2018) mitteilte, war das Feuer kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Es ging den Angaben zufolge von einer unbeaufsichtigten Herdplatte aus.



Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 40.000 Euro, hieß es weiter.