Oberfranken: Auto erfasst kleines Mädchen (3) und verletzt es

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Heubischer Straße in Neustadt bei Coburg ein Verkehrsunfall bei dem ein dreijähriges Mädchen verletzt wurde.Die 33-jährige Mutter war mit ihrer Tochter auf dem Gehweg stadtauswärts unterwegs, als das kleine Mädchen bei der Einmündung zur Grüntalstraße auf die Fahrbahn rannte und dabei von einem Auto erfasst wurde. Das Kind wurde über die Straße geschleudert und anschließend mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Coburg eingeliefert.