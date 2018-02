Chaos am Bahnhof Bamberg: Warum kam es zu Behinderungen im Zugverkehr?

Notarzteinsatz am Bahnhof:

ak/fö



Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis kam es am Bahnhof Bamberg am Dienstagabend (20. Februar 2018) zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr.Die Züge aus Richtung Lichtenfels verkehrten bis Hallstadt und endeten dort vorzeitig. S-Bahnen der Linie S1 verkehrten bis Strullendorf und endeten dort vorzeitig. Reisende hatten mit erheblichen Verzögerungen, Zugwenden und Teilausfällen zu kämpfen.Laut Informationen der Bundespolizei Würzburg war der Notarzteinsatz um kurz nach 20 Uhr bereits weitestgehend abgeschlossen. Bis auf Gleis 3 sollte der Bahnhof in Kürze wieder freigegeben werden. Auch DB Regio meldete den Einsatz um 20.40 Uhr als beendet und der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Der zunächst eingerichtete Schienenersatzverkehr dürfte daher nur noch für wenige Verbindungen notwendig sein.Wie von der Bundespolizei zu erfahren war, ist bei dem Vorfall am Bamberger Bahnhof eine Frau verletzt worden. Sonst sei wohl niemand zu Schaden gekommen.Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen gibt es in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.