Niederbayern: Mann wirft Hund aus dem Fenster im dritten Stock - Tier verendet

Brutale Tierquälerei in Bayern: Ein 27-Jähriger hat in Straubing einen Hund aus dem Fenster geworfen - das Tier verendete.



Zunächst war der Hund in der Nacht zum Samstag zur Tierrettung nach Regensburg gebracht worden, doch aufgrund der schweren Verletzungen starb das Tier, wie die Polizei mitteilte.



Der Hund wurde aus dem Fenster im dritten Stock geworfen



Warum der Mann den Hund aus dem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses warf, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.



Dass das Tier "eigenständig" aus dem Fenster springen wollte, kann laut Polizei ausgeschlossen werden.



Erst im August hatte ein Mann in Straubing einen Hund aus dem Fenster geworfen. Damals ging es wohl um Rache nach einem Beziehungsstreit.