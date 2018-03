Nach Junggesellenabschied verschwunden: Mann verpasst eigene Hochzeit

Ein 35-Jähriger aus Schwerin hat das Wochenende für seinen Junggesellenabschied in Sachsen verbracht. Am Mittwochabend wurde der Mann von seiner Partnerin als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilt.



Am Mittwoch sollte eigentlich die Trauung der Beiden stattfinden - der Termin fiel jedoch ins Wasser. Die Frage: Wo war der Bräutigam? Seine Partnerin machte sich berechtigterweise Sorgen und meldete ihren Freund schließlich als vermisst.



Fahndung nach dem Bräutigam

Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Mann. Doch auch Kontakte zur sächsischen Polizei brachten keinerlei Erkenntnisse. An sein Handy ging der 35-Jährige ebenfalls nicht. Auch die Recherche bei den Kollegen der Bundespolizei blieb erfolglos.



Wo war nun also der Bräutigam? Am späten Abend erreichte die Frau schließlich ihren verschollenen Partner. Er befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung in der Nähe von Leipzig. Warm er dort gelandet ist, ist noch unklar.



Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten daraufhin die Fahndung ein und wünschen dem Paar viel Glück bei einem möglicherweise zweiten Trauungsversuch.