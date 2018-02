Mutter (18) vergiftet Säugling (3 Monate) in Wadersloh: Frau in Untersuchungshaft

Säugling vergiftet: Weil eine 18-jährige Mutter ihren drei Monate alten Säugling vergiftet hat wurde die Frau am Donnerstag (8. Februar 2018) einem Richter vorgeführt und wegen des Verdachts des Totschlags verurteilt. Die 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.



Anfang September 2017 hatten Rettungskräfte den knapp drei Monate alten Säugling in einer Wohnung in Wadersloh (Nordrhein-Westfalen) gefunden. Die Großmutter hatte ihren Enkel leblos im Bett entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.



Mutter plädiert auf Unfall

Zunächst ergaben sich keine Indizien für die Ermittler, dass eine Straftat der Mutter vorlag. Erst eine Obduktion ergab Hinweise darauf, dass der Tod des Säuglings durch äußere Gewalteinwirkung zustanden kam. Kurze Zeit später wurden erhebliche Mengen an Medikamenten im Körper des Babys nachgewiesen. "Diese Medikamente waren ärztlich nicht verordnet" sagte ein Ermittler.



Im Nachgang räumte die 18-jährige Mutter ein, ihrem Sohn eine "geringe Menge" gegeben zu haben und es sei ein Unfall gewesen. Kriminalhauptkommisar Ulrich Bux äußerte sich zum weiteren Vorgehen: "Ob die junge Mutter mit der gesamten Situation überfordert war ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen."