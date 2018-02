Mutmaßlicher Täter festgenommen: Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern

Am Mittwoch ist in Potsdam ein 33-jähriger Mann in seiner Wohnung festgenommen worden. Er stehe unter dem Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit.



Gegen Bezahlung missbraucht



Der 33-Jährige soll über soziale Netzwerke Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren aufgenommen haben. Mit Geld habe der Mann sie angelockt und dann missbraucht. Das Landeskriminalamt Berlin und die Staatsanwaltschaft hatten bereits seit November vergangenen Jahres gegen den Mann ermittelt.



Der mutmaßliche Täter ist nach Behördenangaben bereits vorbestraft. Unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Wie viele Kinder und Jugendliche der Mann missbraucht haben soll, ist bisher noch nicht bekannt.