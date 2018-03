Münsterland: Arbeiter findet Leiche von 15-Jähriger auf Baustelle - Mordkommission ermittelt

Schlimme Entdeckung am Samstagmorgen im Westen Deutschlands: Wie die Polizei berichtet, fand ein Arbeiter die Leiche einer sehr jungen Frau unter einem Gerüst auf einer Baustelle Rosendahl-Holtwick in Westfalen.



Derzeit rätseln die Ermittler noch über die Todesursache. "Welche Umstände zum Tod der jungen Frau führten, ist derzeit völlig unklar", sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster. "Derzeit kann weder ein Unglücksfall noch ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden."



Laut Medienberichten soll es sich um ein erst 15 Jahre altes Mädchen handeln. Das wurde allerdings von der Polizei bisher weder bestätigt noch dementiert.



Polizei ermittelt bei Frauenleiche von Münster in alle Richtungen



Mit der Sicherung der Spuren und den Ermittlungen ist eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster beauftragt. "Die Staatsanwaltschaft wird die Obduktion der Verstorbenen beantragen", sagte der Oberstaatsanwalt weiter. "Bis zu deren Abschluss werden wir wohl keine Klarheit zum Geschehensablauf bekommen. Die Ermittlungen stehen erst ganz am Anfang."