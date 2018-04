München: Sado-Maso-Party in Lagerhalle geräumt - was steckt dahinter?

Sado-Maso-Party in München wird aufgelöst: Eine SM-Party in München wurde von der örtlichen Polizei aufgelöst. Grund war aber nicht, was sich im Gebäude abspielte, sondern eher das Gebäude selbst. Die Party stieg in einer ehemaligen Lagerhalle im Münchener Stadtteil Giesing. Und diese Halle entspricht nicht den Brandschutzvorgaben des Kreisverwaltungsreferats.



Party war illegal

Wie die "Abendzeitung" berichtet, war dem 52-jährigen Mieter der Lagerhalle die Durchführung der SM-Partys verboten worden, weil bereits Mängel bestanden.



Nun mussten die 115 Gäste der Party also früher gehen, als geplant. Die Einnahmen der Veranstaltung (Eintritt: 50 Euro pro Person) behielt die Polizei als Sicherheitsleistung ein. Der 52-jährige Veranstalter muss sich nun wegen zahlreicher Ordnungswidrigkeiten verantworten.