Flüchtiger Mörder aus Rheinland-Pfalz nach acht Tagen in Bayern gefasst - ohne Gegenwehr

Mörder gefasst: Er versteckte sich im unterfränkischen Karlstein am Main



Ein verurteilter Mörder, der in Rheinland-Pfalz in einer psychiatrischen Klinik - der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach bei Koblenz - untergebracht war, war acht Tage lang auf der Flucht. Der Mörder wurde nun gefasst - in Karlstein am Main in Unterfranken.Der 34-Jährige wurde am Freitagmorgen gegen 4.00 Uhr im unterfränkischen Karlstein am Main im Landkreis Aschaffenburg unweit der hessischen Landesgrenze festgenommen, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Er sei dort einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden.Der Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, teilte mit: "Der Untergebrachte leistete bei seiner Festnahme keine Gegenwehr. Er befindet sich mittlerweile wieder in der geschlossenen Abteilung der Fachklinik Nette-Gut." Der Sprecher des Landeskrankenhauses, Markus Wakulat, sagte: "Wir sind natürlich heilfroh, dass er wieder da ist, und danken der Polizei, dass sie ihn so schnell gefasst hat."Der 34-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche bei einem Arztbesuch entkommen, obwohl er von Personal begleitet wurde. Er ist seit 2005 in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht. Er hatte seinen Vater ermordet und versucht, seinen Bruder umzubringen.