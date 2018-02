Mönchengladbach: Säugling (6 Wochen) gequält und ermordet - Vater wollte ausschlafen

Baby ermordet:

Die Polizei Mönchengladbach wurde am Donnerstag (1. Februar 2018) gegen 10.20 Uhr zum Todesfall eines sechs Wochen alten Säuglings gerufen. Die Eltern hatten den Notarzt selbst informiert.Hinweise während den ersten Ermittlungen, ergaben den Verdacht, dass es sich um Fremdeinwirkung handeln könnte. Die später durchgeführte Obduktion bestätigte diesen Verdacht: Mutter (30) und Vater (29) wurden festgenommen. Eine gegründete Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Am Dienstag (6. Februar 2018) wurden die Eltern einer Haftrichterin vorgeführt. Die Richterin erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags mit Misshandlung von Schutzbefohlenen.Der Vater soll das Kind mehrfach gequält und misshandelt haben: Als die 30-jährige Mutter den Zustand des Jungen bemerkte, wollte sie wohl mit dem Kind zum Arzt gehen. In der Nacht zum Donnerstag entschloss sich der Vater dann wohl den Säugling zu töten beziehungsweise zu ersticken.Ermittler Ingo Thiel sagte am Dienstag (6. Februar 2018) auf einer Pressekonferenz der Ermittler, der Vater habe nach vier Wochen angefangen sich eingeschränkt zu fühlen und wollte bis mittags schlafen. Dann habe er angefangen den kleinen Jungen zu quälen.