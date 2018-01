Mönchengladbach: Messerstecher (51) greift Passanten am Hauptbahnhof an

Messerattacke am Hauptbahnhof: Wie die örtliche Polizei berichtet, kam es am Samstagabend (27. Januar 2018) zu mehreren Vorfällen am Hauptbahnhof in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Demnach berichtete ein 29-Jähriger der Polizei, er sei von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Ein weiterer 33-Jähriger wurde wohl auch Opfer eines Messerstechers. Der 29-Jährige erschien am Samstagabend mit einer Schnittwunde im Gesicht auf der Polizeistation.



Sofort wurde eine umfangreiche Fahndung eingeläutet - mit Erfolg: Kurze Zeit später konnte ein 51-Jähriger aus Mönchengladbach am Hauptbahnhof festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest beim 51-Jährigen ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Verdächtige kam noch in der Nacht wieder frei, er hat nun allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzungen am Hals.



Die beiden Opfer wurden noch in der Nacht im Krankenhaus medizinisch versorgt.