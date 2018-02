Mit Messer und Schusswaffe: Betreuer von Jugendlichen bedroht und ausgeraubt

Betreuer bedroht und ausgeraubt: Drei Jugendliche haben am Sonntag (4. Februar 2018) einen 32-jährigen Betreuer in einer Hamburger Jugendwohnung bedroht und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel. Die drei Jugendlichen sollen laut Polizei 16, 17 und 18 Jahre alt sein.



Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die jungen Männer Zutritt zur Wohnung und klopften an der Tür des schlafenden Betreuers. Nichts ahnend öffnete dieser die Tür und wurde von den maskierten Jugendlichen mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Sie forderten ihn auf den sich im Schlafzimmer befindenden Tresor zu öffnen. Der 32-Jährige händigte den jungen Männern den Schlüssel aus, es gelangen ihnen jedoch nicht diesen zu öffnen. Anschließend wurde der Betreuer unter vorgehaltener Schusswaffe gezwungen, die Tresortür zu öffnen: Die Täter entwendeten daraus eine "niedrige dreistellige" Summe, wie die Polizei mitteilte.



Erfolgreiche Fahndung

Sie schlossen den 32-Jährigen in seinem Zimmer ein und flohen mit der Beute. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Beamten war erfolgreich: Die drei Tatverdächtigen wurde in der Wellingsbütteler Landstraße festgenommen. Dabei wurden mehrere Beweismittel sichergestellt. Unter anderem wurden Maskierungen, Fessel-Materialien und das Bargeld gefunden.

Zusätzlich wurde eine Schreckschusswaffe und ein Messer gefunden.