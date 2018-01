Mit Baseballschläger angegriffen: Spanner filmte Pärchen beim Sex und wird verprügelt

Ein 20-jähriger Spanner ist von einem Pärchen erwischt worden, das er heimlich beim Sex gefilmt hat. Der 20-Jährige aus Hennef war am Samstagabend mit einem Bekannten auf den Parkplatz eines Freibads gefahren. Als er dort in einem Auto das Pärchen bemerkte, begann er, mit seinem Smartphone zu filmen. Der 23-jährige Mann im Wagen sah den Spanner, verfolgte ihn und schlug mit einem Baseballschläger auf ihn ein.Der 20-Jährige teilte der Polizei mit, dabei leicht am Rücken verletzt worden zu sein. Der Baseballspieler aus Düsseldorf habe zudem das Handy, mit dem gefilmt wurde, zunächst behalten. Die Polizei rief ihn darauf an, und der Mann gab das Smartphone zurück, nachdem die Aufnahmen gelöscht worden waren. Weil seine Schilderungen von der des 20-Jährigen abweichen, ermittelt die Polizei weiter.