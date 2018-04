Millionen-Schaden in Kempten: Lagerhalle brennt aus - war es Brandstiftung?

Lagerhallen-Brand im Allgäu: Am Montagabend (2. April 2018) stand eine Lagerhalle in Kempten (Allgäu) lichterloh in Flammen. Die örtliche Polizei erhielt gegen 20.25 Uhr Nachricht vom Brand im Industriegebiet in der Dieselstraße in Kempten.



Rettungskräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Als die Polizei eintraf, handelte es sich bereits um einen Vollbrand. Die Halle gehört einer örtlichen Recyclingfirma. Darin wurde unter anderem Papierballen gelagert. Der Sachschaden wurde bisher auf über eine Million Euro beziffert. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an. Die Feuerwehr Kempten war mit 130 Einsatzkräften vor Ort.



Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen.