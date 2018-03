Messerstecherei im Ticker:

Messerattacken als Teil von Gewalttaten sind keine Seltenheit mehr: inFranken.de hat alle Angriffe im Überblick.





Messerattacke in Burgwedel: Frau (24) lebensgefährlich niedergestochen



Aktualisierung: 26. März 2018, 11.27 Uhr



Schlägerei in Bochum: Schüler (15) mit Messer attackiert - Zehn Festnahmen von Jugendlichen



Aktualisierung: 23. März 2018, 16.45 Uhr



Panikattacken in Teningen: Schüler (7) sticht mit Messer auf Lehrerin ein



Am Samstag (24. März 2018) wurde eine 24-Jährige in Burgwedel bei Hannover lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt. Ein Streit mit drei Jugendlichen eskalierte und die Frau musste im Krankenhaus notoperiert werden. Laut Polizei ist ihr derzeitiger Zustand kritisch.In Bochum ist es am Donnerstagmorgen (23. März 2018) zu einer verabredeten Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen auf der Schmechtingwiese gekommen. Dabei wurde ein 15-Jähriger durch ein Messer schwer in der Schulter getroffen. Mehr als zehn Jugendliche wurde festgenommen.Ein Siebenjähriger aus Baden-Württemberg griff Anfang März seine Lehrerin mit einem Messer an. Mittlerweile hat die Pädagogin "Panikattacken, wenn sie an die Schule denkt. Lesen Sie hier weiter.