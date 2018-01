Mecklenburg-Vorpommern: Zwischenlager von Diebesbande entdeckt

Supermarktdiebe mit Versteck im Wald: Am Samstag (27. Januar 2018) ging um 16.48 Uhr auf dem Polizeipräsidium Neubrandenburg die Information ein, dass in einem Einkaufsmarkt in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) drei Ladendiebe festgehalten werden. Die Verdächtigen sind 26-, 28- und 32-jährige Männer.



Bis die Beamten vor Ort eintrafen, konnte die drei Täter jedoch fliehen. Ein Ladendetektiv und ein aufmerksamer Kunde sorgten im Supermarkt dafür, dass zwei Rucksäcke voller Kosmetikartikel, alkoholischer Getränke und Nahrungsmitteln nicht zum Diebesgut wurden, sondern der Polizei übergeben werden konnten. Es folgte eine anschließende Fahndung der Ermittler im Stadtgebiet Malchow sowie im Bereich Waren, wo auch die Wasserschutzpolizei unterstützte.



Mehrere Säcke im Wald

Ermittlungen ergaben indes, dass gegen alle drei Verdächtigen der Polizei bereits bekannt waren und gegen Einen sogar ein Haftbefehl vorlag.

Durch Recherchen stieß die Polizei auf mehrere Örtlichkeiten in Röbel, darunter ein Waldstück, in dem mehrere Säcke voller Kaffee, Nahrungs- und Kosmetikartikel gefunden werden konnten.



Im Vorfeld des Fundes wurde eine vierte Tatverdächtige festgenommen. Die 25-jährige Frau war den Ermittlern auf einer Ortsumgehungsstraße aufgefallen.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Alle vier tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich noch in Polizeigewahrsam.