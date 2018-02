Mecklenburg-Vorpommern: Auto schleudert gegen Baum - Mann (21) stirbt im Hubschrauber

Tödlicher Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Am Sonntag (18. Februar 2018) kam ein 21-jähriger Autofahrer zwischen Torgelow und Liepgarten (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der junge Mann war auf der K12 in Richtung Ueckermünde unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Herrenkamp aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.



Anschließend prallte er gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls sorgte dafür, dass ein Totalschaden entstand. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er per Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden musste.



Straße für Stunden gesperrt

Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb der junge Autofahrer jedoch im Hubschrauber an seinen Verletzungen. Der Schaden am Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Die K12 war durch die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.