Massenschlägerei in Köln: 5 Verletzte und Schüsse fallen - was war passiert?

Schüsse am Decksteiner Weiher: In den Abendstunden des Montags (2. April 2018) ist es zu einer Massenschlägerei im Kölner Stadtteil Lindenthal gekommen. Die örtliche Polizei gab bekannt, dass sich mehrere Personen nahe des "Haus am See" am Decksteiner Weiher getroffen haben. Dabei eskalierte ein Streit der beiden Gruppen. Der Vorfall ereignete sich wohl am Rande kurdischer Feierlichkeiten.



In der Schlägerei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Zusätzlich wurden im Laufe des Streits Schüsse einer Gaspistole abgefeuert. Dies bestätigte die Polizei. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der "Kölner Rundschau", dass die Schüsse jedoch lediglich in die Luft abgegeben worden seien, um zu schlichten.



Die Hintergründe der Massenschlägerei waren zunächst unklar. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.