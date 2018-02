Massencrash auf der A3: Unfallserie fordert mindestens 11 Verletzte - Autobahn gesperrt

Unfallserie auf der A3: Zunächst sei es gegen 6.30 Uhr nahe Wörth an der Donau zu einem Auffahrunfall gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Beseitigung von Fahrzeugteilen und zur Absicherung der Fahrbahn rückte die Feuerwehr an.Nach ersten Informationen der Polizei kam es daraufhin zu einem weiteren Unfall, als ein Fahrzeug in das Feuerwehrauto krachte.Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von elf Verletzten aus - darunter sei auch ein Feuerwehrmann. Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt.Nach Angaben der Polizei war die Autobahn am Freitagmorgen sowohl in Fahrtrichtung Nürnberg als auch in Richtung Passau gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.