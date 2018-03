Massen-Crash in Bielefeld: Frau (29) rast in Linienbus und Auto - 4 Verletzte

Crash in Bielefeld: Am Donnerstagnachmittag (8. März 2018) ist es auf einer Kreuzung in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 16.30 Uhr fuhren ein Linienbus und ein Auto regelkonform auf die Kreuzung des Quellenhofwegs.



Die Autofahrerin kam aus Richtung der Artur-Ladebeck-Straße und der Busfahrer befuhr den Quellenhofweg in Fahrtrichtung der Artur-Ladebeck-Straße. Als sich beide Fahrzeuge relativ mittig auf der Kreuzung befanden, raste plötzlich eine 29-jährige Autofahrerin aus der seitlichen Deckertstraße (von der Martinschule kommend) auf die Kreuzung und krachte in das Auto und den Linienbus. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Menschen verletzt.



Zwei Menschen stürzen im Linienbus

Am schlimmsten erwischte es die heranfahrende Autofahrerin, eine 29-jährige Frau. Sie wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus "Gilead I" behandelt. Im Linienbus verletzten sich ein 58-Jähriger und eine 52-Jährige durch Stürze leicht. Die korrekt auf die Kreuzung gefahrene Autofahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Der Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt.



Der Quellenhofweg war für zwei Stunden gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit und dem sich anstauenden Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen auf den Straßen.

Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.