Auf Autobahn: Mann (32) sticht auf seine Frau (29) ein und lässt sich dann von Auto überfahren

Drama auf der Bundesautobahn 40 in Nordrhein-Westfalen mit einem Toten und mehreren Verletzten.



Wie die Bochumer Polizei berichtet, fuhr das Ehepaar in der Nacht auf Sonntag gegen 2.10 Uhr mit ihrem Auto auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Dückerweg und dem Autobahndreieck Bochum-West eskalierte nach jetzigem Kenntnisstand der Ermittler ein Streit zwischen den beiden.



Der Fahrer, ein 32-Jähriger, verletzte seine Ehefrau (29) auf dem Beifahrersitz mit einem Messer am Hals. Es kam zu einer Kollision mit einer Schutzplanke, dabei gelang der schwer verletzten 29-Jährigen die Flucht aus dem Auto, während ihr Mann die Fahrt noch kurz fortsetzte - diese endete allerdings einige Meter weiter.



Der 32-Jährige ließ sich von einem Auto überfahren



Der 32-Jährige verließ das Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn und begab sich offensichtlich in suizidaler Absicht zu Fuß über die angrenzende circa ein Meter hohe Mittelschutzplanke aus Beton auf die Gegenfahrbahn und lief dort vor einen Wiesbadener Wagen, der die A 40 in Fahrtrichtung Essen befuhr.



Die durch den Aufprall erlittenen Verletzungen waren tödlich. Die beiden Insassen des Unfallautos wurden ebenfalls verletzt und mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Unfall mit Sachschaden entstand an der Unfallstelle, als ein aus Dortmund stammender Wagen unmittelbar nach der Kollision mit dem Fußgänger auswich.



Die durch den Messerangriff am Hals verletzte 29-jährige Essenerin befindet sich im Krankenhaus. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen.



Das Polizeipräsidium Bochum hat eine Mordkommission eingesetzt.