Mann ärgert sich über Busfahrer - und bedroht ihn mit einer Axt

Ein 29 Jahre alter Mann hat in Gera aus Unmut über einen Busfahrer zur Axt gegriffen. Er habe, nachdem er den Bus an einer Haltestelle verlassen hatte, mit einem Axtstiel gegen die Scheibe des Fahrzeugs geschlagen und den Fahrer beleidigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Türen nicht schnell genug geöffnet

Die Bustüren hätten sich aus Sicht des 29-Jährigen nicht schnell genug geöffnet, wodurch er sich provoziert gefühlt habe. Der Mann wurde noch während des Vorfalls am Mittwoch von Polizisten vorläufig festgenommen und es wird gegen ihn wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.