Märkischer Kreis: Taxifahrer (23) im Eiltempo durch Iserlohn - doppelt so schnell wie erlaubt

Taxifahrer rast durch Iserlohn: Am Mittwoch (14. März 2018) führte die örtliche Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Schapker Weg durch. Auf Höhe des Einkaufszentrums sind 50 km/h erlaubt: An dieser Stelle schoss ein taxifahrer mit 106 km/h an den Beamten vorbei und wurde geblitzt.



Die Eilfahrt hat Konsequenzen für den 23-jährigen Taxifahrer: Er bekommt zwei Punkte in Flensburg, muss 280 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühren zahlen und hat ab sofort zwei Monate Fahrverbot.