In Industriegelände herumgeklettert: Mädchen (15) stürzt durch Glasdach in die Tiefe und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall in Bayern: Eine 15-Jährige ist auf einem leer stehenden Industriegelände in Sendling in München durch ein Glasdach gestürzt und sechs Meter tief gefallen.



Das Mädchen verletzte sich bei dem Sturz am Samstagabend schwer, wie die Feuerwehr München am Sonntag mitteilte. Sie war gemeinsam mit Freunden auf das Industriegelände gelangt und über eine abgesperrte Leiter auf das Dach einer Durchfahrt für Lastwagen geklettert.





Eine etwa zwei Quadratmeter große Glasplatte brach und das Mädchen stürzte in die Tiefe. Rettungskräfte brachten sie in eine Münchner Klinik. Ihre Freunde standen nach dem Vorfall unter Schock und wurden, wie die Eltern des Mädchens, von einem Kriseninterventionsteam betreut.