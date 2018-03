M1 bei Kirchheim: Kleinbus kracht in Gegenverkehr - 2 Schwerverletzte

Unfall auf der M1: Am Freitagmittag (16. März 2018) gab es einen Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße M1 in Kirchheim bei München. Die 57-jährige Fahrerin eines Kleinbusses mit Anhänger kam aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Es kam zu Crash mit einem auf der Gegenfahrbahn heran rauschenden 23-Jährigen.



Beide Autofahrer verletzte sich schwer und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die Kreisstraße M1 war rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der örtlichen Polizei dauern an.