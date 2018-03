Ludwigshafen: 34-Jähriger will mit Freundin Schluss machen und bittet Polizei um Hilfe

Mann will mit Freundin Schluss machen und bittet Polizei um Hilfe:

Ein 34 Jahre alter Mann ist mit einer ungewöhnlichen Bitte zur Polizeiinspektion in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gekommen. Um 13.30 Uhr betrat der Mann am Dienstag die Polizeiwache und verlangte verzweifelt nach einem offenen Ohr für sein Anliegen.Im persönlichen Gespräch mit einer Beamtin erzählte der 34-Jährige, dass er sich mit seiner "Noch-Lebensgefährtin" nicht mehr verstehen würde und er nun Schluss machen wolle. Leider - so berichtet es die Polizei - wisse er nicht, wie er dies am besten anstellen solle. Aus schierer Verzweiflung ging er schließlich zur Polizei. "Wir helfen jedem und wir haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger", schreiben die Beamten aus Ludwigshafen in ihrem Bericht. Und so wurden dem Mann auch gleich mehrere Handlungsmöglichkeiten aufgezählt. Letztendlich wurde ihm erklärt, dass die Polizei für ihn nicht mit seiner Freundin Schluss machen könne. Das müsse er schon selbst erledigen.Der Ausgang dieser traurigen Liebesgeschichte ist der Polizei leider nicht bekannt.