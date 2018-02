Lichtenfels: 75 Jähriger wird beim Eiskratzen von eigenem Auto überrollt

Am Dienstagmorgen stieg ein 75-jähriger Lichtenfelser in seinen Mercedes, löste die Handbremse und nahm den Gang heraus. Als ihm auffiel, dass seine Scheiben noch vereist waren, stieg er aus , um das Eis zu entfernen. Während er neben seinem Auto stand, machte es sich selbstständig und rollte auf seinen Fuß. Laut Aussage der Polizei musste der Mann von vier Einsatzkräften der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Verletzt wurde der 75-Jährige nicht, er erlitt lediglich eine leichte Unterkühlung, da er 45 Minuten an sein Fahrzeug gebunden war.