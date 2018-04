Leichenfund im Düsseldorfer Hafen: Kennt Jemand diese Tattoos?

Leichenfund im Düsseldorfer Hafen: In Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) wurde am Freitagnachmittag (20. März 2018) gegen 16.15 Uhr ein toter Mann entdeckt. Die Leiche lag in einem verlassenen Verwaltungsgebäude an der Holzstraße/Fringsstraße. Laut ersten Ermittlungen der Behörden, ist der Mann dort schon vor einiger Zeit verstorben. Laut örtlicher Polizei lag er in einem Schlafsack in der ersten Etage des leerstehenden Gebäudes.



Er konnte bislang nicht identifiziert werden. Vorbehaltlich einer noch ausstehenden Obduktion haben sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, teilte die Polizei mit.



Beschreibung des Verstorbenen

Der Mann ist circa 180 cm groß, hat einen braunen Vollbart und braune Haare. Er war bekleidet durch zwei "Krankenhaushemden", zwei Joggingjacken, zwei Jogginghosen und einer Regenjacke eines Bewachungsunternehmens.



Der Verstorbene hatte mehrere auffällige Tattoos. Diese sind auf den angefügten Bildern zu sehen:

- Linker Oberschenkel: Drachenkopf und Drachenschwanz

- Linke Schulter: Sonne und "Comic-Bulldoggenkopf"

- Linke Brust: Drei Gesichter und Fragmente von Schriftzügen

- Rechter Oberarm: Greifvogel



Die Düsseldorfer Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0211-8700 entgegen genommen.