Leiche in Cuxhaven entdeckt: Die Polizei sucht schon seit längerem nach Sören Krohn aus Cuxhaven-Altenbruch (Niedersachsen). Der Mann wird seit dem 22. Dezember 2017 vermisst. Nun fanden die Ermittler am Montag (5. Februar 2018) eine Männerleiche in der Nähe eines Wehls. Es besteht der Verdacht, dass es sich um den Leichnam des 22-Jährigen handelt.



Die Identität des Toten muss noch bestätigt werden. Derzeit gehen die Beamten nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen laufen.