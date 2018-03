Leblos in Badewanne: Mann stört Wiederbelebung seiner Frau - bedroht Retter mit Waffe

Ein 67-Jähriger hat am Freitag bei einem Rettungseinsatz die Wiederbelebungsmaßnahmen seiner Lebensgefährtin verhindert.



Außerdem hat er die Einsatzkräfte in Berlin mit einer Waffe bedroht. Laut Polizei konnte die 50-jährige Frau nicht mehr gerettet werden.Nach ersten Ermittlungen der Polizei alarmierte der spätere Störende kurz vor 13 Uhr die Rettungskräfte. Er habe seine Lebensgefährtin leblos in der Badewanne in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Marzahn entdeckt. Nachdem die Sanitäter eines Rettungsdienstes sowie zwei Notärzte die Reanimation der Frau begonnen hatten, störte der 67-Jährige die Maßnahmen immer wieder.Unter anderem rauchte der Mann neben der Sauerstoffflasche, woraufhin ihn die Rettungskräfte in seinem Schlafzimmer einsperrten. Das passte dem Mann so gar nicht - er forderte die Einsatzkräfte auf, die Türe wieder zu öffnen.Nach den erfolglosen Wiederbelebungsmaßnahmen öffnete ein Sanitäter die Tür und sah, dass der Mann eine Waffe in den Händen hielt. Der Mann hatte schon durch die verschlossene Tür mit der Waffe gedroht. Der Sanitäter schloss die Tür deshalb erneut zu.Schließlich verließen die Rettungskräfte die Wohnung und riefen die Polizei. Auf Klingeln der Polizeibeamten öffnete der 67-Jährige die Wohnungstür. Er hatte zuvor die Schlafzimmertür zerstört und sich somit selbst befreit, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wurde sofort festgenommen und ihm wurden Handfesseln angelegt. Er beschimpfte die Polizisten und versuchte einen Beamten zu treten.Dabei stürzte der Betrunkene und verletzte sich im Gesicht. Der Mann wurde von den Polizisten mitgenommen und später auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten dann auch eine Schreckschusswaffe und beschlagnahmten diese.Der Leichnam der 50-jährigen Frau wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, ob die Leiche der Frau obduziert wird. Ob der Mann für den Tod der 50-Jährigen mitverantwortlich ist, war zunächst unklar.