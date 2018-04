Familie fährt gegen Baum: Auf einer Landstraße in Dohren (Kreis Emsland) hat es am Ostermontag (2. April 2018) gekracht. Ein Auto mit einer vierköpfigen Familie fuhr gegen einen Baum. Alle Insassen wurden schwer verletzt.



Ein Junge und ein Elternteil erlitten laut örtlicher Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Bisher ist noch unklar, wieso der Wagen von der Straße abkam und mit dem Baum kollidierte.



Die Ermittlungen der Polizei dauer derweil noch an.