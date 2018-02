Lebensgefährliche Aktion: Männer kippen Schwefelsäure in Toilette

Der 17-Jährige und der 45-Jährige hatten am Montag in einem großen Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) die giftige Chemikalie in den verstopften Abfluss gekippt.Dabei atmeten sie Dämpfe ein und verloren das Bewusstsein, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der ältere der beiden Männer wurde in letzter Minute vom Rettungsdienst wiederbelebt.Beide kamen in eine Klinik. Eine weitere Bewohnerin des Hauses kam mit Vergiftungserscheinungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Da einige Helfer ebenfalls über Kopfschmerzen klagten, wurden auch sämtliche Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter von Ärzten untersucht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.