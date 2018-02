Langenfeld: Kiosk-Betreiberin (37) verjagt Räuber mit Barcodescanner

Mutige Kiosk-Besitzerin: In Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) wurde am Mittwoch (31. Januar 2018) ein Kiosk in der Kaiserstraße überfallen. Die 37-jährige Betreiberin zählte gegen 21 Uhr ihre Tageseinnahmen, als zwei maskierte Unbekannte in den Verkaufsraum kamen. Sie forderten die 37-Jährige auf, die Einnahmen in eine Tüte zu packen. Dabei bedrohte einer der Unbekannten die Frau mit einem Messer.



Es folgte ihre Reaktion: Mit einem Barcodescanner bewaffnet rannte die 37-Jährige auf die Unbekannten zu. Völlig überrascht ergriffen die Täter die Flucht in Richtung der Richrather Straße.



Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden durch die Polizei wie folgt beschrieben:

- beide ca. 185 cm groß

- beide sehr schlank

- durch Tücher vermummt

- einer der Beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover



Die Polizei Langenfeld bittet die Bevölkerung um Hinweise. Diese werden unter 02173/288-6310 entgegen genommen.