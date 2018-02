Landkreis Ludwigsburg: Unbekannte fällen Nussbaum - Wer hat etwas bemerkt?

Nussbaum gestohlen: In den Morgenstunden des Freitags (23. Februar 2018) haben Unbekannte bei Ludwigsburg (Baden-Württemberg) einen Nussbaum geklaut. Der etwa zehn Meter hohe Baum stand in Ditzingen-Heimerdingen. Der 30 Jahre alte Nussbaum wurde wohl bereits Tage zuvor abgesägt und anschließend entwendet.



Laut Polizei weisen Spuren am Baumstumpf darauf hin, dass der Baum mit einem Greifarm stabilisiert und anschließend maschinell glatt abgeschnitten wurde.

Der Baum hat einen Wert von rund 1000 Euro.



Die örtliche Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 07150/2092-0 entgegen genommen.