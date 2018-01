Landkreis Erlangen: Hakenkreuze auf Firmengelände gesprüht - Zeugen gesucht

Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro



Noch Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, den 29.12.2017 und Montag, den 01.01.2018 das Treppenhaus eines Firmengebäudes in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mit diversen verfassungswidrigen Zeichen besprüht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.Die Täter hinterließen im Treppenhaus des Anwesens in der Ohmstraße diverse Fußballparolen, Hakenkreuze, SS-Runen und andere Schmierereien in schwarzer Farbe. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf zwanzigtausend Euro geschätzt.Das zuständige Fachkommissariat für politisch-motivierte Kriminalität hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.