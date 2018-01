Kurios eingeparkt: Wie ein Fahranfänger mitten in einem Supermarkt gelandet ist

Den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang seines Autos verwechselt hat am Dienstagabend (23.01.18) ein junger Fahranfänger in Nievern, da teilt die Polizei mit. Dabei ist der Fahranfänger mitten in die Geschäftsräume eines Einkaufsmarktes des Nievener Gewerbegebietes gefahren.Zum Glück standen laut Polizei die Eingangstüren des Marktes offen. Der Fahrer stand mit seinem Auto zuvor unmittelbar vor diesen Türen, als er Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselte.Weiterhin befanden sich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise auch keine Menschen im Eingangsbereich. Letztendlich wurden also lediglich einige Regale mit Karnevalsartikeln umgefahren, wie die Polizei mitteilt. Das Auto des jungen Mannes wurde nur leicht beschädigt.