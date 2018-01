Vierjährige nach Sturz in eiskalten Teich in Lebensgefahr

dpa



Nachdem sie in einen eiskalten Teich gestürzt ist, schwebt eine Vierjährige weiterhin in Lebensgefahr. Das Unglück ereignete sich am Sonntag in Kranichfeld (Landkreis Weimarer Land).Nach Angaben der Jenaer Polizei vom Montag war die Kleine mit ihrer Mutter bei Verwandten zu Besuch und hatte dort am Nachmittag beim Schneeräumen geholfen. Sie sei dann allein zum Haus zurückgegangen, dort aber nicht angekommen. Die Mutter habe ihr Kind dann nach etwa zehn Minuten in dem Teich auf einem Nachbargrundstück gefunden.Die Frau habe das Mädchen noch aus dem Wasser gezogen. Anschließend sei das Kind reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Leipzig gebracht werden. Die Mutter liegt nach Polizeiangaben mit einem Schock und Unterkühlung ebenfalls im Krankenhaus.