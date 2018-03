A1 bei Dortmund: Zwei Lkw prallen frontal gegeneinander - Fahrer stirbt

Schwerer Unfall auf der A1 bei Dortmund: Durch einen schweren Unfall am Kreuz Dortmund/Unna auf der A1 ist die Autobahn derzeit komplett gesperrt. Die Sperrung dauert noch bis in die Abendstunden.



Sattelzüge ineinander gekracht

An der Anschlussstelle Karmen krachten zwei Sattelzüge ineinander. Durch den heftigen Zusammenprall wurden die Fahrertüren der Lkw stark eingedrückt. Rettungskräfte vor Ort versorgten den schwer verletzten Fahrer der hinteren Sattelzugs. Ein Rettungshubschrauber soll ebenfalls vor Ort sein.



Fahrer verletzt sich schwer und erliegt Verletzungen

Den Fahrer der vorderen Sattelzugs versuchten Rettungskräfte derweil aufwendig aus der eingedrückten Fahrerkabine zu befreien. Die Kabine wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett zerdrückt. Der Mann erlag trotz erster Hilfe vor Ort seinen schweren Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.