Komplett ausgebrannt: Frau will Auto mit Heizlüfter enteisen und fackelt es ab

Eiskratzen war einer Frau am Samstagmorgen wohl zu lästig. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Fahrzeughalterin aus Varel gegen 9.20 Uhr ihr vereistes Auto mit Hilfe eines Heizlüfters enteisen. Sie stellte den Heizlüfter laut Polizei schließlich in das Innere ihres Autos. Nach kurzer Zeit ging das Fahrzeug in Flammen auf und geriet in Vollbrand.Die Freiwillige Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide rückte mit 20 Kameraden aus, konnte aber einvollständiges Abbrennen des Wagens nicht mehr verhindern. Aufgrund der Witterung sowie der Lösch- und anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die Max-Pechsteinstraße im niedersächsischen Varel für rund 4 Stunden für den Verkehr gesperrt, wie die Polizei mitteilt.Warum die Frau in Varel lieber einen Heizlüfter statt einen Eiskratzer nutzte und wie genau das Auto in Brand geriet, ist noch unklar.