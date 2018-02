Kölner Karneval: Hat er (44) Polizist zwischen Straßenbahnwaggons geschubst?

Kölner Karneval: Nach dem tödlichen Sturz eines Polizisten im Kölner Straßenkarneval ist ein 44 Jahre alter Verdächtiger laut Kölner "Stadt-Anzeiger" am Dienstag (20. Februar 2018) aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Es bestehe kein dringender Verdacht mehr, dass der Mann den 32 Jahre alten Polizisten absichtlich gestoßen habe, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Es könne sich auch um einen Unglücksfall handeln. Bei der Staatsanwaltschaft war dazu zunächst niemand zu erreichen.



Straßenbahn überrollt Polizist

Der Polizist war Karnevalsfreitag privat mit Bekannten unterwegs. Er stürzte an der Haltestelle "Chlodwigplatz" in der Kölner Innenstadt zwischen zwei Straßenbahnwaggons und wurde überrollt. Der Polizist, der für das Landeskriminalamt in Düsseldorf arbeitete, starb noch an der Unfallstelle.



Bilder einer Überwachungskamera hatten den Vorfall aufgezeichnet. Der 44-Jährige war kurz nach dem Tod des Polizisten zunächst als Zeuge vernommen und später festgenommen worden. Ein Richter hatte Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung erlassen, weil der 44-Jährige den Polizisten nach den ersten Annahmen absichtlich gestoßen haben soll.