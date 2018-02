Köln-Mühlheim: S-Bahn überrollt Jungen (5), Vater (48) rief kurz vorher die Polizei

Fünfjähriger Junge von S-Bahn getroffen: In den Morgenstunden des Montags (26. Februar 2018) wurde ein kleiner Junge in Köln-Mühlheim (Nordrhein-Westfalen) tödlich verletzt. Gegen 8.45 Uhr rief der Vater (48) auf dem Polizeirevier an, da der Sohn für kurze Zeit aus der Wohnung abgehauen sei. Die Wohnung liegt im Kölner Stadtteil Holweide.





Unfall unterbricht Fahndung





Die Beamten fahndeten sofort nach dem Fünfjährigen. Während der Suche wurden die Polizisten darüber informiert, dass es einen Bahn-Unfall gegeben habe. Eine S-Bahn der Linie 11, die von Bergisch Gladbach in Richtung Mülheim fuhr erfasste den Jungen auf Höhe der Unterführung der BAB3. Der Fahrer der S-Bahn und ein Fahrgast erlitten einen Schock. Ermittlungen der Behörden ergaben, dass es sich bei dem tödlich verletzten Jungen um den entlaufenen Fünfjährigen handelte.



Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern noch an.