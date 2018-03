Köln-Mühlheim: Mann nimmt Tochter (13) als Geißel - Mutter reagiert geistesgegenwärtig

Fahndung nach Räuber aus Köln: Am Dienstag (23. Januar 2018) sprach ein Unbekannter eine Mutter und ihre Tochter auf einem Bahnsteig am Düsseldorfer Hauptbahnhof an und fragte nach etwas zu essen, da er laut eigener Aussage seit Tagen nichts mehr gegessen habe.



Unbekannter ergreift 13-Jährige

Die 47-jährige Mutter hatte Erbarmen und kaufte dem Mann etwas zu essen. Anschließend setzten sich Mutter und Tochter gemeinsam mit dem Mann in den Zug Richtung Köln. In Köln-Mühlheim stiegen die beiden Frauen auf Weghinweis des Mannes aus. Er stieg ebenfalls aus und folgte den beiden. Plötzlich riss er die 13-jährige Tochter von hinten an sich und hielt das Mädchen fest. Er forderte die Mutter auf, ihm ihren Schmuck auszuhändigen.



Die 47-Jährige schrie laut um sich und beeindruckte den Mann auf diese Wiese: Ohne Beute rannte er weg. Die Überfallenen beschrieben den Mann wie folgt:



- eher klein

- recht jung

- sehr dünn

- kurze dunkle Haare mit blonden Strähnen



Zusätzlich sei sehr auffällig gewesen, dass er drei Ohnringen in einem Ohr und viele Tattoos, unter anderem einen großen Diamanten auf dem Handrücken, trug.