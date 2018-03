Kölner Innenstadt: Straßenbahn-Crash mit 43 Verletzten - war ein Fahrer betrunken?

Straßenbahnen prallen in Köln zusammen:

Die Polizei hat mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Falls sich das bewahrheitet sind wir tief erschüttert & werden dies intern aufklären. So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht. — KVB AG (@KVBAG) 15. März 2018



Was war passiert?



In Köln (Nordrhein-Westfalen) hat es am Donnerstag (15. März 2018) einen schweren Unfall im Schienenverkehr gegeben. Dabei wurden 43 Personen verletzt, darunter eine Person schwer.Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war bei einem der beiden Straßenbahnführer wohl Alkohol im Spiel. Gegenüber der dpa bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei, dass ein Atemalkoholtest bei einem Fahrer positiv ausgefallen sei.Die beiden Straßenbahnen befuhren die Linie 18 an der Haltestelle Eifelwall und prallten dort ineinander. Am Unfallort versorgten zahlreiche Rettungswägen die Verletzten. Scheiben der Straßenbahnen waren zerborsten, etliche Helfer waren mit der Betreuung der Unfallopfer beschäftigt. Es wurden Busse für die betroffenen Fahrgäste bereit gestellt, um umzusteigen.Die Luxemburger Straße war wegen des Unfalls stundenlang gesperrt.