Koblenz: Hubschrauber kippt nach Notlandung um - warum?

Hubschrauber umgekippt: Wegen technischer Probleme ist ein Hubschrauber in der Nähe von Koblenz außerplanmäßig gelandet und umgekippt. Der Helikopter habe am frühen Sonntagabend (25. März 2018) auf freiem Gelände auf der Seite gelegen, berichtete die Polizei. "Die beiden Insassen hatten sich bereits aus dem Fluggerät befreit." Sie wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen sei der Motor des Hubschraubers kurz vor dem Flugplatz Koblenz-Winningen ausgefallen. Der Pilot wollte daraufhin landen. Dabei sei die Maschine zur Seite gekippt. Experten der der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren vor Ort.