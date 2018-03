Kiosk in Essen: Bewaffneter Überfall scheitert - Fahndung nach 2 Männern

Raubüberfall vereitelt: Am Dienstagabend (20. März 2018) haben zwei Unbekannte versucht einen Kiosk in Essen (Nordrhein-Westfalen) auszurauben. Gegen 22.15 Uhr stürmten die beiden Männer in den Verkaufsraum des Kiosks in der Berliner Straße und bedrohten die Kioskinhaberin. Einer der Beiden schrie "Kasse auf" und schlug mit der Pistole auf den Tresen.



Der Ehemann der Kioskinhaberin hörte den Krach und kam in den Verkaufsraum. Damit hatten die Räuber nicht gerechnet und flüchteten in Richtung Raffelberger Straße.



Polizei fahndet nach Tätern

Die örtliche Polizei sucht nun nach den Tätern: Der auf dem Fahndungsbild links zu sehende Mann trug eine Schusswaffe, war vollständig maskiert und schwarz gekleidet. Der auf dem Fahndungsbild rechts zu sehende Mann war nicht maskiert, zwischen 16 und 19 Jahren alt und war ebenfalls schwarz gekleidet.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0201/829-0 entgegen genommen.