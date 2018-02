Kindesmissbrauch in mindestens 30 Fällen über 20 Jahre hinweg: Täter festgenommen

Polizei sucht weitere Geschädigte





Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld konnte vor kurzem ein 59-jähriger Mann aus Rotenburg wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mindestens 30 Fällen festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde bereits seit längerem ermittelt.Nach einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen im Jahre 2016 konnten - basierend auf der digitalforensischen Auswertung des PCs durch die Kripo Bad Hersfeld - weitere strafbare Handlungen in Form von sexuellen Übergriffen zum Nachteil von bislang unbekannten Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren festgestellt werden. Die Taten erstrecken sich über die letzten 20 Jahre hinweg. Aufgrund der in Betracht kommenden Straftatbestände kann es sein, dass in der Vergangenheit liegende Straftaten bis heute noch nicht verjährt sind.Der Tatverdächtige befindet sich seit dem 26. Januar 2018 aufgrund eines durch das Amtsgericht Bad Hersfeld erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft. Da nicht ausgeschlossen werden kann, das der Tatverdächtige für weitere Sexualstraftaten im Bereich von Rotenburg in den letzten 20 Jahren in Frage kommt, möchten sich weitere Geschädigte oder auch Zeugen mit der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621/932-0 in Verbindung setzen.