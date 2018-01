Kinderpornos in Kindertagesstätte gefunden - Ermittlungen gegen Kita-Mitarbeiter

In einer Kindertagesstätte in Bruchmühlbach-Miesau (Rheinland-Pfalz) wurde am Montag kinderpornografisches Material entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, fanden Erzieher ein Speichermedium mit kinderpornografischem Inhalt und übergaben es der Polizei.



Im Moment gehen die Polizisten davon aus, dass der Datenträger einem Mitarbeiter der Kita gehört. Er wurde sofort vom Dienst freigestellt und ist nicht mehr für die Kindertagesstätte tätig. Das sichergestellte Medium wurde von der Polizei ausgewertet.



Weitere Kinderpornografie entdeckt



Es gibt zurzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass das festgestellte Bildmaterial in der Kindertagesstätte gefertigt wurde oder dass Kinder der Einrichtung darauf abgebildet sind. Die Polizei hat bei dem Tatverdächtigen, gegen den die Ermittlungen wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material geführt werden, weitere Speichermedien sichergestellt, die derzeit mit Hochdruck ausgewertet werden.



Auch wenn es aktuell keinerlei Hinweise auf einen Bezug zur Kindertagesstätte gibt, ist die Verunsicherung in dem Ort groß. Deshalb werden am Mittwoch die Leitung der Kindertagesstätte, der Ortsbürgermeister und Ansprechpartner der Polizei in der Kindertagesstätte für Fragen der Eltern zur Verfügung stehen.